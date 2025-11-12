Derevenk Vadisi'nde Korkunç Kaza: Aracıyla 200 metreden yuvarlandı
Derevenk Viyadüğü yakınlarında vadiye yuvarlanan araçtaki A.M.Y.(30) isimli şahıs hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.30 sıralarında Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Viyadük yan yoluna giren aracın geri çıkışı olmadığının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada otomobilin yaklaşık 200 metreden Derevenk Vadisine düştüğü tespit edildi.
Olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araca ulaşan görevliler araç sürücüsü A.M.Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamını yitiren şahsın cansız bedeni iş makinesi ile çıkartıldıktan sonra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.