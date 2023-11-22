Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

Kayseri’nin Talas ilçesinde deri ürünleri üreten Başakpınar UMAY Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Huri Kısmet Ersoy, “Bu yolda belki biraz zor yürürdük ama şimdi koşar adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in destekleriyle kurulmaya başlanan kadın kooperatifleri hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Talas ilçesinde 9 kadın tarafından kurulan Başakpınar UMAY Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi deriyi ilmek ilmek işliyor. 8 kadının çalıştığı kooperatifte cüzdandan çantaya, bileklikten anahtarlığa pek çok ürün üretiliyor.

Kooperatifleri hakkında bilgiler veren ve kurulmalarında emeği geçen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür eden Başakpınar UMAY Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Huri Kısmet Ersoy, “Köyümüzde deri ürünleri yapmak üzere yola çıktık. Bu süreçte Valimiz Gökmen Çiçek’in de Kayseri’ye gelmiş olması, kooperatif kurma fikirleri ve kooperatiflere verdiği önem bize çok ayrı bir ivme kazandırdı. Biz bu yolda belki zor yürürdük ama şimdi ama şu anda koşar adımlarla ilerliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tesisi bize kazandıran Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz. Hanımlarımızın gayretiyle inşallah iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu diğer kooperatifleri içerisinde de tek bir iş. Kadınlar atölye ortamında deri ürünleri yapacaklar. Çok çeşitli ürünlerde yapıyoruz. 9 resmi üyemiz var ama gelen 8 kişiyiz. Bu bir kırsal kalkınma ve köyümüzün kadınlarına iş olma projesi. İnşallah ilerlemeyi düşünüyoruz. Diğer hanımlarımıza da en azından atölye de ya da evlerinde iş yapabilecekleri bir imkan sağlamak istiyoruz. Başakpınar UMAY Kadın Kooperatifi emin adımlarla ilerliyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Hemen hemen her şeyi üretiyoruz. Çanta, cüzdan, bileklik, anahtarlık gibi deriyle olabilecek her şeyi yapabiliyoruz. Atölyemiz bu konuda çok iyi. İnşallah umutluyuz” şeklinde konuştu.