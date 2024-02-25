Derin dondurucu hırsızları yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda derin dondurucu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Derin dondurucu hırsızları yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda derin dondurucu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bir işyerinin bodrum katından derin dondurucu çalındı. Olayın ardından Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada; derin dondurucuyu çalan 2 şüpheli çaldıkları malzeme ile yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahısların derin dondurucuyu çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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