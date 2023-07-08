Derinkuyu yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Derinkuyu yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belli olmayan kamyon ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içindeki sürücü hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise yaralandı. İhbar üzerine gelen cenaze aracı, hayatını kaybeden sürücüyü Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.