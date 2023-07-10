Dernek Başkanı Albayrak, “Staj ve çıraklık başlangıcımız sigorta başlangıcı sayılmalıdır”

Federasyon kurmak için dernekleşme faaliyetlerini hızlandıran Staj ve Çıraklık Mağdurları, dernek kurulan illerde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Kayseri Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği, 1. Olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kurucu Başkan Kubilay Albayrak, 3 yıllığına başkan seçildi.

Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada birlik vurgusu yapan Başkan Albayrak, meslek liseleri ve çıraklık eğitim okullarında 12 yaşından itibaren çırak olarak, 15 yaşında da stajyer olarak çalışma hayatına başladıklarını ancak bir işçi gibi çalışmalarına rağmen, yatırılan sigortanın uzun vadeli yerine kısa vadeli olarak yatırılması nedeniyle mağdur edildiklerini söyledi.

Başkan Albayrak, ”Meslek Liseleri ve Çıraklık okullarında staj ve çıraklık başlama tarihinde ilk işe girişte SGK tescil kartları verilerek, sigorta girişlerimiz yapıldı. Öğretmenlerimiz bu sigorta başlangıcın faydasını göreceksiniz demişlerdir. Fakat ilerleyen dönemlerde dönemin hükümetlerince çıkarılmış olan yasalar ile SSK giriş tarihlerimiz yatırılan primlerin sadece meslek hastalıkları, iş kazalarını karşılayacak kısa vadeli koldan yatırılmasından dolayı emeklilikte sigorta başlangıcına sayılması engellenmiştir. Dernek olarak bu mağduriyet bitinceye kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

“HAKKIMIZ OLMAYAN HIÇBİR ŞEYİ İSTEMİYORUZ”

Staj ve çıraklık mağdurlarının EYT çıktıktan sonra ortaya çıkan bir grup olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Albayrak, EYT’nin mazisinin 23 yıl, kendilerinin ise 36 yıla dayandığını belirterek, “Hakkımız olmayan hiçbir şeyi istemiyoruz. E-Devlet’te gözüken ilk işe giriş tarihlerimizin emeklilikte de geçecek şekilde kabul edilmesini talep ediyoruz. O gün itibariyle bizim bilgimiz dışında eksik yatan primlerin sorumlusu biz değiliz, bu sorunu çözmek siyasilerin ve sosyal devletimizin boynunun borcudur. Mücadelemiz budur ve başarıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada herkes derneğimize üye bulma konusunda yardımcı olmalıdır. Kayseri gibi önemli bir sanayi şehrinde küçük yaşta mağdur edilen özel bir kesimiz. Sesimizi herkese duyurmakta kararlıyız. Bunu tek başına değil hep birlikte yapmalıyız” diye konuştu.

Toplantıda yapılan seçimde yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Kubilay Albayrak, Gökhan Tarhanacıoğlu, Timuçin Ünlü, İlke Daylak, Hamide Aslan ve Özer Çalış.