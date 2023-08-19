Dernekteki Neşet Ertaş'ın posteri indirildi

Kırşehir'de Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın Zanaatkarlar Çarşısı'nda yer alan Abdallar Derneği'ndeki fotoğrafı, iddiaya göre Ertaş ailesinin isteği üzerine indirildi.

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  • 19.08.2023 12:25
  • Güncelleme: 19.08.2023 12:25
Dernekteki Neşet Ertaş'ın posteri indirildi
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Kırşehir’de Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın Zanaatkarlar Çarşısı’nda yer alan Abdallar Derneği’ndeki fotoğrafı, iddiaya göre Ertaş ailesinin isteği üzerine indirildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın akrabası olan ve ’Garip Hüseyin’ mahlasıyla bilinen Hüseyin Çakıcı, Neşet Ertaş’ın ailesinin istemediği gerekçesiyle

Zanaatkarlar Çarşısı’ndaki Abdallar Derneği’nde bulunan posterini indirdiğini söyledi. Çakıcı, "Ailesinin kendi isteğiyle Ertaş’ın posterini indiriyoruz. Abdal kültürünü yaşatmak amacıyla Abdallar Derneği’ni kurduk. Biz Ertaş’ın adını değil bir kültürü yaşatmak istiyoruz" dedi.

Ailenin isteği üzerine posterin kaldırıldığını anlatan Çakıcı, Ertaş’ın gönüllerde yaşayacağını ifade ederek, "Ertaş benim dayımın oğlu. Fakat Kırşehir’de olan akrabaları posterlerin kaldırılmasını istedi. Bizler de kaldırıyoruz. Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın fotoğraf ve posterlerini ailenin isteği üzerine indiriyoruz. Ertaş ve yaşattığı kültürü kimseler gönlümüzden silemez" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Ertaş’ın çocukları, Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan filmin vizyona girmemesi için de ihtiyati tedbir kararı istemişti. Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın ’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ kitabının babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

İHA

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