DESİAD'ın Yeni Dönem Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

???? Açılış konuşmasını yapan DESİAD Başkanı Mustafa Beşparmak, derneğin geçmişine ve katkılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“DESİAD, 1996 yılından itibaren yaklaşık 15 yıl boyunca ilçemize hizmet vermiştir. Bu süre zarfında üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Özellikle eğitim kampüsü alanımızın bugünkü haline gelmesinde geçmiş dönem DESİAD yönetiminin büyük katkıları olmuştur.”

Tören, katılımcıların dernek binasını gezmesi ve yapılan ikramlarla son buldu. DESİAD’ın yeni dönemde Develi’ye sağlayacağı katkılar merakla bekleniyor.