Destek Talas'tan üretmek kadınlardan

Talas'ın Başakpınar Mahallesindeki kadınlar, Talas Belediyesinin destekleriyle kurulan kooperatifte birbirinden özel el emeği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

PAYLAŞ
  • 29.11.2022 14:09
  • Güncelleme: 29.11.2022 15:59
Destek Talas'tan üretmek kadınlardan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın Başakpınar Mahallesindeki kadınlar, Talas Belediyesinin destekleriyle kurulan kooperatifte birbirinden özel el emeği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile birlikte Başakpınar Mahallesindeki kadınların kurduğu kooperatifi ziyaret etti. Kadınlardan üretilen ürünlerle ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, başta deri ve diğer materyallerden üretilen çeşitli cinsteki el emeği göz nuru ürünlere tam not verdi. Özellikle deriden yapılan kemer ve cep telefonu kılıfı gibi ürünleri yakından inceleyen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, aynı zamanda kooperatif bünyesinde bu işlerin öğretimi için açılan kurslardaki 30 kadını aile ekonomisine sağladıkları katkılarından ve girişimlerinden ötürü tebrik etti. Başkan Yalçın ziyareti sırasında kurs merkezindeki malzeme ve çeşitli ihtiyaçların giderilmesi talimatını da verdi. Bu müjde karşısında mutlu olan kadınlar, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Ziyaret birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

Büyükşehir'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Büyükşehir'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Motorine 1 haftada 3'üncü indirim

Motorine 1 haftada 3’üncü indirim

Başkan Yalçın: 'Osmanlı Sokağı'nın bozulan imajı düzeldi'

Başkan Yalçın: “Osmanlı Sokağı’nın bozulan imajı düzeldi”

Başkan Büyükkılıç Halk Otobüsçüleri İle Buluştu

Başkan Büyükkılıç Halk Otobüsçüleri İle Buluştu

'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi

'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Off-Road Festivali nefes kesti

Off-Road Festivali nefes kesti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Hakan Kayseri'de yapılacak 10 şeyi yazdı

Ahmet Hakan Kayseri'de yapılacak 10 şeyi yazdı

Kayseri'de 23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

Kayseri'de 23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

DAHA FAZLA
Amatör futbol kulüplerine malzeme dağıtımında bulunuldu

Amatör futbol kulüplerine malzeme dağıtımında bulunuldu

Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı

Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı

Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti

Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti

Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor

Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor

Destek Talas'tan üretmek kadınlardan

Destek Talas'tan üretmek kadınlardan