Dev Bağış Kampanyasında Kayserililerin Sesi Cılız Çıktı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.

213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyanın canlı yayına Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katıldı.

Dev Bağış Kampanyasında Süleyman Çetinsaya’nın yaptığı 20 milyonluk bağış dışında hiçbir Kayserili’nin bağışı söz konusu edilmedi.