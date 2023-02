Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Esnaf ise tehlike oluşturan binanın kısa süre içerisinde yıkılmasını talep ederken aynı zamanda güvenlikleri için kaygı duyduklarını da dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremde 10 il yıkıcı oranda büyük hasar aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye yasa boğuldu. Çevre illerden de şiddetli şekilde hissedilen deprem Kayseri’den de hissedildi ve bazı binalar maddi hasar aldı. Şehrin merkezinde yer alan bina ise artçı sarsıntılardan büyük zarar gördü. Riskli bina yetkililerden tarafından boşaltıldı. Esnaf ise yetkililerin bina ile ilgilenilmesini ve yıkılmasını talep ederken güvenlik endişesi duyduklarını kaydetti. Tehlike arz eden binanın hemen bugün yıkılması gerektiğini söyleyen Esnaf Muzaffer Ayrı, “Bu binanın üzerimize yıkılmasından dolayı her an endişe ve korku duyuyoruz. Bizim buraları da yıkar. Binanın bu hali işlerimizi de etkiliyor. Şuradan insanlar geçmiyor. Arabasıyla geçemiyor kimse. Önce müşteriler arabayla gelip buradan bir şeyler alıyorlardı. Şimdi arabanın geçmesine izin vermiyorlar. Bu bina bence bugün yıkılsın” ifadelerini kullandı.

‘MÜŞTERİ POTANSİYELİ BAYAĞI YÜKSEKTİ AMA ŞU ANDA TAMAMEN HAYAT DURDU’

Güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade eden Esnaf İbrahim Moda, “Binanın bu hali güvenlik endişesi oluşturuyor. Bina her an yıkılabilir. Bu yüzden olması gerekenin yapılmasını yetkililerden rica ediyoruz. Buradan gelen geçen olmuyor. Her yer kapalı. Aşağı yukarı 8-10 gündür kapalıydık. Bende 2 gündür açtım dükkanımı. Yarın bir gün tekrar yıkılıyor derlerse 8-10 gün yine kapatacağız. Bizde burada mağduruz, müşteri potansiyelimizi de çok etkiledi. Burası ana baba günü gibi olurdu. Müşteri potansiyeli bayağı yüksekti ama şu anda tamamen hayat durdu” şeklinde konuştu.

‘YETKİLİLER BİR AN EVVEL BUNUN ÇARESİNE BAKMALI’

Yetkililerin kısa sürede çözüm bulması gerektiğini belirten Esnaf Hüsamettin Yılmaz, “Şu anda bizim işlerimiz de etkilendi. Binanın iç durumunu bilmiyoruz. Kolonlarda bir hasar var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Binanın bu durumuyla da işlerimiz etkilendi. 1 haftadır doğru düzgün çalışamıyoruz. Bazı zamanlara da dükkânı kapatıyoruz. Yetkililer bir an evvel bunun çaresine bakmalı. Bu durum uzadıkça bizim işlerimiz de de sıkıntı oluyor” dedi.