Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Depremde hasar gören ve yetkililer tarafından boşaltılan Tekden Hastanesi'nin bitişiğindeki çok katlı dev binanın nasıl ve hangi yöntemle yıkılacağı merakla bekleniyor.

PAYLAŞ
  • 15.02.2023 15:03
  • Güncelleme: 15.02.2023 15:30
  • 327
Dev Bina Nasıl Yıkılacak?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Esnaf ise tehlike oluşturan binanın kısa süre içerisinde yıkılmasını talep ederken aynı zamanda güvenlikleri için kaygı duyduklarını da dile getirdi. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremde 10 il yıkıcı oranda büyük hasar aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye yasa boğuldu. Çevre illerden de şiddetli şekilde hissedilen deprem Kayseri’den de hissedildi ve bazı binalar maddi hasar aldı. Şehrin merkezinde yer alan bina ise artçı sarsıntılardan büyük zarar gördü. Riskli bina yetkililerden tarafından boşaltıldı. Esnaf ise yetkililerin bina ile ilgilenilmesini ve yıkılmasını talep ederken güvenlik endişesi duyduklarını kaydetti. Tehlike arz eden binanın hemen bugün yıkılması gerektiğini söyleyen Esnaf Muzaffer Ayrı, “Bu binanın üzerimize yıkılmasından dolayı her an endişe ve korku duyuyoruz. Bizim buraları da yıkar. Binanın bu hali işlerimizi de etkiliyor.  Şuradan insanlar geçmiyor. Arabasıyla geçemiyor kimse. Önce müşteriler arabayla gelip buradan bir şeyler alıyorlardı. Şimdi arabanın geçmesine izin vermiyorlar. Bu bina bence bugün yıkılsın” ifadelerini kullandı. 

‘MÜŞTERİ POTANSİYELİ BAYAĞI YÜKSEKTİ AMA ŞU ANDA TAMAMEN HAYAT DURDU’

Güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade eden Esnaf İbrahim Moda, “Binanın bu hali güvenlik endişesi oluşturuyor. Bina her an yıkılabilir. Bu yüzden olması gerekenin yapılmasını yetkililerden rica ediyoruz. Buradan gelen geçen olmuyor. Her yer kapalı. Aşağı yukarı 8-10 gündür kapalıydık. Bende 2 gündür açtım dükkanımı. Yarın bir gün tekrar yıkılıyor derlerse 8-10 gün yine kapatacağız. Bizde burada mağduruz, müşteri potansiyelimizi de çok etkiledi. Burası ana baba günü gibi olurdu. Müşteri potansiyeli bayağı yüksekti ama şu anda tamamen hayat durdu” şeklinde konuştu. 

‘YETKİLİLER BİR AN EVVEL BUNUN ÇARESİNE BAKMALI’

Yetkililerin kısa sürede çözüm bulması gerektiğini belirten Esnaf Hüsamettin Yılmaz, “Şu anda bizim işlerimiz de etkilendi. Binanın iç durumunu bilmiyoruz. Kolonlarda bir hasar var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Binanın bu durumuyla da işlerimiz etkilendi. 1 haftadır doğru düzgün çalışamıyoruz. Bazı zamanlara da dükkânı kapatıyoruz. Yetkililer bir an evvel bunun çaresine bakmalı. Bu durum uzadıkça bizim işlerimiz de de sıkıntı oluyor” dedi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yurtlar tamamen doldu

Kayseri’de yurtlar tamamen doldu

Prof. Dr. Gökalp Öner: 'Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin'

Prof. Dr. Gökalp Öner: “Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin”

DAHA FAZLA
Deprem sırasında panikle 3'üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Deprem sırasında panikle 3’üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?