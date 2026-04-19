Dev lojistik demir yolunun yüzde 70'i tamamlandı

Kayseri’de İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen ve yapımı devam eden lojistik tren hattının yüzde 70’lik kısmı tamamlandı. 170 bin metrekare alanda ve 2,5 kilometrelik uzunluğa sahip demir yoluyla bölgenin en büyük raylı sistem yük merkezi oluşturulacak. Bu çalışma ile Kayseri’den limanlara yükler daha kolay ve düşük maliyetle taşınacak.

Proje hakkında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Gerçekten çok kıymetli bir projeden bahsediyoruz. 20 milyon dolara mal olmuş. Bittiğinde birçok alanda avantaj sağlayacak. Bunun Türkiye'de sadece 4 OSB'de olduğunu da özellikle söylemek isterim. Bütün yatırımcılar için çok büyük bir avantaj. Kayseri'den Mersin Limanı'na yılda 70 bin konteyner gidiyor. Bunun yüzde 50 maliyet düşümüyle taşınacak olması hem sanayicimiz hem Kayseri'miz hem de milli servetimiz açısından çok büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.