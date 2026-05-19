Dev Markaların Satışı Sonrası, Erciyes Anadolu Holding'te Neler Oluyor?

Yaklaşık 14 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan bu dev yapının el değiştirmesi, Kayseri’nin üretim gücü ve ticaret dengesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Şehrin ekonomik çarklarını etkileyebilecek bu gelişme, hem yerel sanayiciler hem de ulusal yatırım çevreleri tarafından dikkatle izleniyor.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki şirketlerin satış süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bellona, HES Kablo ve DoquHome’un ardından İstikbal Mobilya için de satış ihalesi sürecinin tamamlandığını ve Rekabet Kurulu izin aşamasına geçildiğinin açıklandığını hatırlatan Genç, süreçle ilgili şeffaflık ve istihdam güvencesi çağrısı yaptı.

Holding bünyesindeki şirketlerin Kayseri sanayisinin en önemli yapı taşları arasında yer aldığını ifade eden Genç, yaklaşık 14 bin kişinin doğrudan çalıştığı yapının; tedarikçi, lojistik, yan sanayi ve küçük esnafla birlikte on binlerce insanın geçim kaynağı olduğunu belirtti.

CHP’li Genç açıklamasında şunları kaydetti:

“Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki şirketlerin satış süreçleri, yalnızca birkaç markanın el değiştirmesi olarak görülemez. Bu mesele; Kayseri’nin sanayi yapısını, üretim kültürünü, istihdamını ve şehir ekonomisinin geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir. Bugün Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler; mobilyadan kablo sanayisine, ihracattan yan sanayiye kadar Kayseri ekonomisinin en önemli yapı taşları arasında yer almaktadır. Bellona, İstikbal ve HES Kablo gibi markalar yalnızca ticari işletmeler değil; yıllardır bu şehirde oluşan üretim birikiminin, emeğin ve sanayi hafızasının temsilcisidir. Yaklaşık 14 bin kişinin çalıştığı bu yapı; tedarikçileri, servis ağı, lojistik sektörü, küçük esnafı ve çalışan aileleriyle birlikte on binlerce insanın hayatına dokunmaktadır. Kayseri ekonomisinin çarkları yalnızca fabrikalarda değil; organize sanayideki yan üreticiden mahalle esnafına kadar geniş bir alanda bu üretim gücüyle dönmektedir.”

Sözlerini sürdüren Genç, “Bellona, HES Kablo ve Doqu Home’un ardından İstikbal Mobilya için de satış ihalesi sürecinin tamamlandığı ve Rekabet Kurulu izin aşamasına geçildiği açıklanmıştır. Ancak kamuoyunun hâlâ yanıt bekleyen ciddi soruları bulunmaktadır. Bu şirketlerin üretim gücü ve yatırımları Kayseri’de korunacak mıdır? İstihdamın devamına ilişkin hangi güvenceler verilmiştir? Şirket merkezleri ve yönetim yapıları ilerleyen süreçte başka şehirlere taşınabilecek midir? Bu satışların Kayseri ekonomisine etkisine ilişkin herhangi bir etki analizi yapılmış mıdır? Böylesine büyük ölçekli satış süreçleri neden kamuoyuna daha şeffaf biçimde anlatılmamaktadır?” ifadelerine yer verdi.

Kayseri sanayisinin yılların emeğiyle oluştuğunu vurgulayan Genç, şöyle konuştu: “Bu şehir üretimle büyümüş, markalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamış, binlerce aile bu fabrikalar sayesinde ayakta kalmıştır. Bu nedenle yürütülen süreçlerde yalnızca satış işlemi değil; kamu yararı, şehir ekonomisi, istihdam güvencesi ve üretim devamlılığı esas alınmalıdır. Kayseri’nin üretim gücü korunmalı, çalışanların geleceği belirsizliğe bırakılmamalıdır.”

(RHA)