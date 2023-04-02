DEVA'dan istifa edip AK Parti'ye geçtiler

AK Parti Kayseri İl teşkilatı tarafından teşkilat buluşması ve iftar programı yapıldı. Programa Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 28'inci Dönem milletvekili aday adayları ve teşkilat mensupları katılım sağladı. DEVA Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım Beyazıt, DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Dündar Dinçer ve DEVA Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet Aydoğan partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Beyazıt'ın rozetini Özhaseki, Dinçer'in rozetini AK Parti İL Başkanı Şaban Çopuroğlu taktı.