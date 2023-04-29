Deva Lideri Babacan CHP mitinginde Abdullah Gül'e selam çaktı

Coşkulu klabalık tarafından 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganlarıyla kürsüye çıkan Deva Lideri Ali Babacan, gerçek enflasyonun gizlenildiğini, vergi ve enflasyon yoluyla milletin cebinden toplanan paranın belli bir azınlığa verildiini iddia etti.

Bu yılki ödenen faiz ve kur farkıyla, 1 milyon ev üretilebileceğini söyleyen Babacan, iktidarı bilmemekle suçladı.

Milletin pastırma ve yağlama yiyemediğini söyleyen Babacan, 'Patates soğan gidecek Erdoğan' sloganlarıyla konuşmasını sürdürdü.