DEVA Parti’li Begüm Başmısırlı, AK Parti’ye katıldı

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, miting için bugün Kayseri’ye geldi. Erdoğan, miting konuşması sonrası partisine katılanlara rozet taktı. Erdoğan daha önce İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Hasan Sami Özvarinli’ye AK Parti rozeti taktı. Partisinden istifa eden DEVA Partisi’nin Kayseri il örgütü kurucusu ve iş kadını Begüm Başmısırlı’ya da rozetini, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan taktı.

Begüm Başmısırlı, DEVA Partisi’nin bir süre il başkanlığını da yapmıştı. DEVA Partisi’nden milletvekili aday adaylık başvurusunda bulunmuştu. DEVA Partisi’nin CHP listelerinden seçime katılma kararı nedeniyle aday listesinde yer alamayan Başmısırlı, DEVA ile yollarını ayırdı.