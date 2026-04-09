DEVA Partili Şahin'dan Hulusi Akar'a Çağrı: 'Astsubayları unutmayın'

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM’de yaptığı konuşmada, astsubay mesleğinden emekli olan vatandaşların emekli olduklarında maaşlarında yapılan kesintileri gündeme taşıdı. Milletvekili Şahin, TBMM Milli Savunma Konseyi Başkanı Hulusi Akar’ın, Milli Savunma Bakanı görevindeyken Kayseri’de ‘Astsubaylara’ verdiği sözü hatırlattı.

“ASTSUBAYLAR; ‘BU EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL’ DİYORLAR”

Milletvekili Şahin; “Bu hafta sonu emekli astsubayların Anıttepe'deki bir etkinliğine katıldım. Astsubay arkadaşlarımız da aynı şeyleri ifade ediyorlar: ‘Biz çalışırken bu ülkenin askeri teşkilatının, ordusunun olmazsa olmazıyız, biz askeri teşkilatların bir nevi kanatlarıyız ancak emekli olduktan sonra aldığımız maaşın yüzde 44'ü bağlanıyor. Subaylarda bu oran çok çok daha yüksek olmasına rağmen bizde yüzde 44'e kadar düşürülüyor ki bu emekli maaşıyla geçinmemiz mümkün değil.’ diyorlar. Dolayısıyla, emekli astsubayların bu büyük mitinginde, Anıttepe'de, bir feryat da oradan geldi ve iktidar ortaklarına bir kez daha sesleniyoruz” ifadelerini kullandı.

“‘KAYSERİ'DE SÖZ VERDİNİZ, ANKARA'YA GELDİNİZ, UNUTTUNUZ BİZİ.’ DİYORLAR”

TBMM Milli Savunma Konseyi Başkanı Hulusi Akar’ın Kayseri’de verdiği sözü hatırlatan DEVA Partili Şahin, “Bu isimlerin özellikle ifade etmemizi istedikleri husus şu ki Sayın Milli Savunma Bakanıyken o günkü şartlarda söz veren, bugün de Komisyon Başkanı olan Hulusi Akar'dan ve iktidar yetkililerinden talepleri var: ‘Kayseri'de söz verdiniz, Ankara'ya geldiniz, unuttunuz bizi.’ diyorlar. Bu emekli astsubaylarımızı unutmayın, onların ailelerine karşı mahcup olabilecek bir durumda, ekonomik darlık içerisinde yaşamasına fırsat vermeyin. Madem Kayseri'de seçim öncesinde söz verdiniz, bugün geçim günü Parlamentoda onların ihtiyaçlarına cevap verecek bir yasal düzenlemeye dair ben bir kanun teklifi verdim, bu kanun teklifini öncelikli olarak Genel Kurulda görüşelim ve emekli astsubaylarımızın bu taleplerine de en azından burada cevap verelim” açıklamasını yaptı.