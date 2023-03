DEVA Partisi Başkanı Özkaya'dan yetkililere sorular

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki son maçta tribünlerde 'Hükümet İstifa' sloganları atılmıştı. Fenerbahçe maçındaki protestoları Beşiktaş tribünlerindeki sloganlar takip etti. 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına ise, Kayserispor yönetiminin talebi üzerine Kayseri İl Güvenlik Kurulu, sarı lacivertli taraftarların alınmaması yönünde karar alındı. Ancak itiraz üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Fenerbahçe taraftarına tribün yasağı çok tartışıldı. Spor camiasının yanı sıra siyasiler de kararı eleştirdi. DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, "Demokrasimiz her geçen gün yara alıyor. Kayserispor bütün Kayseri'nin takımıdır. Kayserispor Cumhur İttifakının takımıysa ilan etsinler istiyoruz, biz de bilelim, Kayserispor kimin takımı. Sayın Ali Çamlı kendi siyasi görüşüne ters olan taraftarı tribünde görmek istemiyor. Bunun Kayseri için büyük bir imaj kaybı olduğunu düşünüyoruz. Bozgunculuk her tarafa yayılmaya başladı. Zaten tribünlerde bir tehlike var. Tribünlere, siyasetin girmesi bizi büyük anlamda rahatsız ediyor. Kayserispor'un buna öncülük etmesi bizi Kayserili olarak üzdü. Demokrasimiz zarar alıyor. Bozgunculuk, ayrımcılık her geçen gün artıyor. Cumhur İttifakı çok sinirli, kontrolü kaybetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'MUHATAPLARIMIZDAN CEVAP BEKLİYORUZ'

Depremle ilgili yetkili kişilere sorular da yönelten Başkan Özkaya, "Şu anda biliyorsunuz Kayseri'de 73 tane ağır hasarlı binamız var. KaysEri'de her gün, günde 2-3 defa sallanıyoruz. Bu konuyla alakalı Kayseri'de muhataplarımıza bazı sorularımız var. İlimizde kentsel dönüşüm ve yenileme ne durumda? İlimizde arama kurtarma gönüllü sayısı kaç kişi? Bunu nasıl arttırabiliriz? İlimizde AFAD'ın lojistik deposu var mı, deponun içi dolu mu? Bu konularla alakalı muhataplarımızdan cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.