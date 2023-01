DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya: “Ara ve kalifiye eleman sorunu var”

İşsizlik, Kayseri ve ülke genelinde sorun olmaya devam ederken, sanayi sitelerinde fabrikalar kalifiye ve ara eleman bulamamaktan yakınıyor. Problemin farkında olduklarını belirten DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, eleman sıkıntısının birden fazla sebepleri olduğunu söyledi. Ülkemizde üniversite sayılarının her geçen gün arttığını belirten Özkaya, “Buralardan mezun kişilerin boşuna eğitim aldıklarını düşünüyoruz. Mezun oldukları zaman, bir sürü iş bulamayan insan var. Tazminat yükü diye bir şey var. Sanayicilerimizin talebi, her ay sigorta öder gibi işçilerin tazminatlarını parça parça o ay ne kadar hak ettiyse onu devlete yatırmak istiyor. Çünkü yatırmadığı zaman toplu iş çıkarmalarında örneğin EYT’de bir sürü insan emekli oldu. Her işçiye 150-200 bin lira gibi bir rakam düşüyor. Bu rakamı 50-100 kişiye vurduğunuz zaman ciddi rakamlar oluyor” dedi.

‘BİZ FABRİKALARIMIZIN YERLERİNİ MÜLKLERİNİ SATSAK BİLE TAZMİNAT ÜCRETLERİNİ ÖDEYEMEYİZ’

Kayseri’de işverenlerin yaşadığı sorunları da aktaran Özkaya, “Sanayicilerimizden şunu duydum, ‘Biz fabrikalarımızın yerlerini, mülklerini satsak bile tazminat ücretlerini ödeyemeyiz. Bununla alakalı çözümler bekliyoruz. Öte yandan ham madde artışları dolar olarak da artıyor. Dünyayla rekabetimizi zorlaştırıyor’ diyorlar. Sanayicimizin en büyük sorunlarından biri de bu. Üniversiteden mezun olan bir makine mühendisi veya bir endüstri mühendisi düşünün. Bu mühendisler o kadar teorik yetişiyorlar ki bir işverenle çalışırken ne yapması gerektiğini sabah erken kalkması gerektiğini bilmiyor. Yani üniversiteden yetiştirdiğimiz insanları biraz daha hayatın içerisinde yetiştirmemiz lazım. Bununla ilgili sıkıntılar olduğunu sanayicilerimizden öğrendim” diye konuştu.

‘KAYSERİ TEŞVİKLERDEN YETERİ KADAR FAYDALANAMIYOR’

Kayseri’nin devlet teşviklerinden yeteri kadar faydalanamadığını da öne süren DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya, “Kayseri’de teşvikler olmadığı gibi olduğu zaman da teşvikle hiç alakası olmayan illere de veriliyor. Örneğin, Diyarbakır’daki hayvancıya teşvik vermeyip de Kayseri’deki hayvancılıkla alakası olmayan bir ortamda Kayseri’ye hayvancılıkla alakalı teşviğin verilmesine de karşıyız. Böyle bir yönlendirme ve planlama eksikliğinin olduğunu düşünüyoruz. Hükümetten isteğimiz deniz lojistiği konteynırlar yükleyen yük gemileri konusunda çalışma bekliyoruz. Çalışma olmadığı zaman da biz iktidara geldiğimiz zaman bu konuyla alakalı çalışacağız. Bütün bu anlattıklarımız Kayseri’deki sanayicilerin sorunu. Sorun bir yerde varsa memleketteki büyün sorunlar buna benzer. Yani siz çiftçinin hayvancının sorununu çözemezseniz sanayicinin de sorununu çözemezsiniz. Bu anlamda DEVA iktidarında bunların hepsini aldık, planladık, programladık. İnsanlardan oy vermeseler bile bu arkadaşlar güzel çalışıyor demelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de yapılan fuar ve kongre organizasyonlarının turizm ayağının eksik kaldığını da belirten Özkaya, “Bizim Kayseri’de kongrelerimiz var, fuarlarımız var, ama bunu turizme çevirmemiz anlamında eksik kaldığımızı düşünüyorum. Fuara ve kongrelere gelen insanların Erciyes gibi buna benzer tarihi ve turistik gezilecek yerler olmasına rağmen iyi organize olmadığı için fuarın eksik yanının kaldığıyla alakalı şikayetler aldım” dedi.