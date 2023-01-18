DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya, “Çalışkan bir çocuk ve genç gibi ödevimizi yapıyoruz, çalışıyoruz”

DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, 15 Ocak’ta Ankara’da yapılan eylem planları lansmanı hakkında konuştu. Eylem planlarını sonlandırdıklarını ve bu nedenle bir lansman düzenlediklerini söyleyen Özkaya, “15 Ocak’ta Ankara'da eylem planlarımızı, son 22'nci eğitim eylem planımızla beraber nihayete erdirdik. Halkımıza sunduk. Genel Merkezimiz bununla alakalı bir lansman yapalım dedi. Biz de oraya teşkilat olarak katıldık. Yakın illerdekiler teşkilatlar olarak katıldı, uzak bölgelerden de il başkanlarımız geldi. Yaklaşık bir 18-19 bin kişi salonu hınca hınç doldurduk. Salonun dışında da yaklaşık bir 7-8 bin kişi vardı. Çok coşkulu, inanan insanların inançlarını gördüm, halkın içerisinde vatandaşlarımızla beraber sahalarda oturduk oradaki inançları ve bu memleketin artık Ali Bey ile bir heyecan duyduğunu insanlar da gördük görüyoruz” şeklinde konuştu.

‘BU MEMLEKET BU SIKINTILARDAN KURTULACAK’

Vatandaşların eylem planlarının detaylarını DEVA Partisinin internet sitesinden görebileceklerini söyleyen Özkaya, “Eylem planlarımızı sonlandırdık. Vatandaşlarımız DEVA.org sayfasından bu eylem planlarımızın açıklanmış pdf'leri var, bunları okursa çok memnun oluruz. Biz çalışkan bir çocuk, çalışkan bir genç, çalışkan bir üniversiteli gibi ödevimizi yapıyoruz, çalışıyoruz. Memleketteki, dünyadaki doğruları bulup, doğruları nasıl yapıldığını inceleyip, onları memleketimize nasıl monte ederizin derdindeyiz. Biz yolumuza bakıyoruz, bizim çalışmalarımız çok hızlıca, özgüvenimiz var, güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Biz bu çalışmalarımızı halkımızın onayına sunuyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Bu memleket bu sıkıntılardan kurtulacak” ifadelerini kullandı.