DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Candan: 'Belediyelerde israf değil, tasarruf olmalı'

2025 yılı Ekim ayında yayınlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Hakkında DEVA Partisi İl Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade eden DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Muhammet Candan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu” yayınlanmış olup raporda; Şehir içi halk otobüslerinin ihalesiz çalıştırıldığı, vergi ve SGK borcu olan belediye şirketlerinden kesintilerin yapılmadığı, elde edilen otopark ve müze gelirlerinin ilçe belediyelerine düzenli aktarılmadığı, Belediye şirketine işletme hakkı devredilen işyerlerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığı, Büyükşehir belediye iştiraklerinin sürekli zarar etmesini önleyici tedbirlerin alınmadığı, işçilerin birikmiş yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmasına ilişkin tedbirlerin alınmadığı, Belediye tarafından yapılan harcamalarda tasarruf tedbirlerine uyulmadığı, açık ihale ile yapılması gereken bazı alımların kısımlara bölünerek doğrudan teminle yapıldığı tespit edilmiştir. DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak Sayıştay’ın 2024 yılına ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tespitlerini içeren raporu derinlemesine inceledik ve yukarıda belirttiğimiz hususlara rastladık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporu’nda tespit edilen mevzuata aykırılık ve eksiklikleri gidermesini umuyoruz. Bilhassa tasarruf tedbirlerine uyulmadığı yönündeki tespitlerin göz önüne alınarak belediyelerde israfın önlenmesini diliyoruz. Raporda “Yapılan incelemede; İdare tarafından uluslararası toplantılar ve milli bayramlar haricinde; gazeteciler günü yemek hizmeti, muhtarlar istişare toplantısı yemek hizmeti, Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve çevresi karbon yutak alan ağaçlandırması töreni katılımcıları için yemek hizmeti, istihdam fuarı yemek hizmeti vb. nitelikte birçok alım yapıldığı tespit edilmiş olup, mevzu bahis bu harcamalar Genelge hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.” denilerek belirtilen israf kalemlerinin sonlandırılarak vatandaşımızın alın teri olan Belediye gelirlerinin tasarrufla kullanılmasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.