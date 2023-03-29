DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için milletvekili aday adaylığı maratonu son buldu. Çok sayıda kamu görevlisi kritik görevlerini bırakarak milletvekilliği aday adaylığı için partilerin kapısını çaldı. DEVA Partisi’nde ise başvuruların son bulmasının ardından 13 kişi DEVA Partisi Kayseri Milletvekili aday adayı oldu.

DEVA Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;

Ahmet Adıbelli

Begüm Başmısırlı

Bekir Karabulut

Derya Kulkul

Hikmet Kantarcı

Mehmet Ankaralıoğlu

Mehmet Fidan

Metin Özkaya

Murat Kurnaz

Mustafa Kafa

Mustafa Şahin Menekşe

Nazmi Ayata

Yusuf Selim Durmuş.