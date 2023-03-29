DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu
Seçimlere 2 aydan az bir süre kala DEVA Partisine milletvekili aday adayı başvuruları sona erdi. Bu kapsamda DEVA Parti'sinde Kayseri'den 13 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.
- 29.03.2023 15:17
- Güncelleme: 29.03.2023 15:17
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Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için milletvekili aday adaylığı maratonu son buldu. Çok sayıda kamu görevlisi kritik görevlerini bırakarak milletvekilliği aday adaylığı için partilerin kapısını çaldı. DEVA Partisi’nde ise başvuruların son bulmasının ardından 13 kişi DEVA Partisi Kayseri Milletvekili aday adayı oldu.
DEVA Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;
Ahmet Adıbelli
Begüm Başmısırlı
Bekir Karabulut
Derya Kulkul
Hikmet Kantarcı
Mehmet Ankaralıoğlu
Mehmet Fidan
Metin Özkaya
Murat Kurnaz
Mustafa Kafa
Mustafa Şahin Menekşe
Nazmi Ayata
Yusuf Selim Durmuş.