Deveci adaylığını açıkladı

İş insanı Yakup Deveci, KAYMOS'un 25 Şubat'ta yapılacağı genel kurulunda aday olduğunu açıklayarak, Üyelerimize ve sektörümüze en güzel şekilde hizmet vermek için azami derece çalışacağız dedi.

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  • 08.02.2023 11:26
  • Güncelleme: 08.02.2023 11:26
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Deveci adaylığını açıkladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İş insanı Yakup Deveci, KAYMOS’un 25 Şubat’ta yapılacağı genel kurulunda aday olduğunu açıklayarak, "Üyelerimize ve sektörümüze en güzel şekilde hizmet vermek için azami derece çalışacağız" dedi.

Deveci, adaylığını şu cümleler ile açıkladı:

"Değerli üyelerimiz, kıymetli hemşerilerim zorlu süreçlerle kurmuş olduğumuz KAYMOS derneğimizin, ana temalarından en önemlisi olan birliktelik ve birlikteliğin sonucu olarak elde edilen başarıların meyvesinden bütün üyelerimiz faydalanmıştır. Kuruluşundan bu yana geçen süreçte Avrupa’nın en büyük 5 fuarından biri olan İstanbul mobilya fuarı urge projeleri dış ticaret eğitimleri dil kursları firma belgelendirme çalışmaları gibi yapılan çalışmaların sonuçlarından sektörümüz faydalanmıştır. Görevde bulunmuş bütün yönetimler özveri ile çalışmış ve emek harcamıştır. Geldiğimiz 25 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan seçimde dernek ve dernek üyelerine yakışır birlikteliğin yeniden tahsisi ve devamı için şehrimiz ve sektörümüze hizmet için siz değerli üyelerimizin destekleri ile yeniden yönetime aday olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyarız. Her zaman olduğu gibi takdir çok değerli üyelerimizindir. Üyelerimize ve sektörümüze en güzel şekilde hizmet vermek için azami derece çalışacağımızın bilinmesini istiyorum. Gönüllülük esaslı derneğimize hizmet için çıktığımız bu yolda Rabbim mahcup etmesin. Değerli üyelerimize ve Kayseri kamuoyuna saygı ile arz ederim."

İHA

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