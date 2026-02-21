'Develi-Adana Yolu, Otoyoldan Daha Kıymetli'

Akmermer, “Bu yol tamamlandığında Kayseri’nin limanlara erişimi kolaylaşacak. Sanayicimizin maliyetleri düşecek. Otoyoldan daha kıymetli bir yatırım” dedi.

KAŞE Projesinde Yeni Evre

Akmermer, Kayseri Şehir Endeksi (KAŞE) çalışmalarının artık ikinci faza geçtiğini belirterek, “Faz-2 ile ileriye dönük tahminlemeler yapacağız. Kayseri’nin 5 yıl sonraki konumunu şekillendirecek veriler ortaya çıkacak. Bu proje şehrin gelişim ivmesini belirleyecek” ifadelerini kullandı.

SEGE’de Yeni Bölge Talebi

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) konusunda da değerlendirmelerde bulunan Akmermer, Kayseri’nin TR 72 bölgesinden çıkarılarak kendi kalkınma planına uygun yeni bir TR alanı alması gerektiğini söyledi. “Kayseri, Sivas ve Yozgat ile aynı planlamada yer almak yerine kendi önceliklerine göre şekillenmeli” dedi.

Bakanlıkla Görüşmeler

Akmermer, Bakanlıkla yapılan görüşmelerde Kayseri’nin ihracat birlikleri konusunda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu da aktardı. “Kayseri’nin ihracattan elde ettiği payın yine Kayseri için harcanması noktasında çalışmalar gündeme alındı. Biz bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.