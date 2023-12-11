Develi Belediye evinde Arkas'a yenildi

Efeler Ligi takımlarından Develi Belediye, dün evinde Arkasspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

PAYLAŞ
  • 11.12.2023 18:49
  • Güncelleme: 11.12.2023 18:49
Develi Belediye evinde Arkas'a yenildi

Ligde son olarak Galatasaray’ı mağlup eden Develi ekibi geçen hafta da Ankara’dan puanla dönmüştü. Dün sahasında İzmir ekibi Arkasspor’u ağırlayan Develi Belediyespor ilk seti 25-18 geride kapattı. İkinci seti 4 sayı farkla kaybeden Develi ekibi üçüncü seti de 10 sayı farkla kaybederek maçı mağlubiyetle tamamladı. Haftayı 10’uncu sırada tamamlayan Develi ekibi gelecek hafta Cizre Belediye’ye konuk olacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ekmek arasında uyuşturucu ticareti

Ekmek arasında uyuşturucu ticareti

Can dostların huzurlu yuvası Talas Pati Evi

Can dostların huzurlu yuvası Talas Pati Evi

Emekli öğretmen kooperatif başkanı oldu, ekonomiye katkı sağlıyor

Emekli öğretmen kooperatif başkanı oldu, ekonomiye katkı sağlıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

Büyükşehir'in 7'nci hikâye yarışması sonuçlandı

Büyükşehir'in 7'nci hikâye yarışması sonuçlandı

Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

3
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

4
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

5
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

6
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zafer Partisi İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

Zafer Partisi İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

Develi Belediye evinde Arkas'a yenildi

Develi Belediye evinde Arkas’a yenildi

DAHA FAZLA
CHP'li Özgür Özer: 'Bu borcu ve faizi kim ödeyecek?'

CHP’li Özgür Özer: “Bu borcu ve faizi kim ödeyecek?”

Hafta içi toplu taşıma kullanım sayısı 520 bine yükseldi

Hafta içi toplu taşıma kullanım sayısı 520 bine yükseldi

Büyükşehir Belediye Meclisinde 72 madde karara bağlandı

Büyükşehir Belediye Meclisinde 72 madde karara bağlandı

Ulaşım A.Ş.'den meclis üyelerine sunum

Ulaşım A.Ş.'den meclis üyelerine sunum

Mehmet Hisar Cami Regaip Kandili'nde Açılacak

Mehmet Hisar Cami Regaip Kandili'nde Açılacak