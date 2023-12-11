Develi Belediye evinde Arkas’a yenildi

Ligde son olarak Galatasaray’ı mağlup eden Develi ekibi geçen hafta da Ankara’dan puanla dönmüştü. Dün sahasında İzmir ekibi Arkasspor’u ağırlayan Develi Belediyespor ilk seti 25-18 geride kapattı. İkinci seti 4 sayı farkla kaybeden Develi ekibi üçüncü seti de 10 sayı farkla kaybederek maçı mağlubiyetle tamamladı. Haftayı 10’uncu sırada tamamlayan Develi ekibi gelecek hafta Cizre Belediye’ye konuk olacak.