Develi Belediye Spor – Arkas: 1-3

 Efeler Ligi 23'üncü haftasında sahasında İzmir temsilcisi Arkas'ı konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-1'lik skorla kaybetti.  Maça daha baskılı başlayan Develi Belediye ilk seti 3 sayı farkla kazandı.

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  • 26.03.2023 18:04
  • Güncelleme: 26.03.2023 18:04
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Develi Belediye Spor – Arkas: 1-3

İkinci sete sayı ile başlayan konuk takım seti 10 sayı farkla kazandı. Üçüncü sette vasat bir oyun sergileyen Develi Belediye Spor seti 25 – 09’luk skorla kaybetti. Konuk takım setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sete taraftarının da desteği ile iyi başlayan Develi Belediye sonlara doğru skor üstünlüğünü kaybetti. İzmir ekibi Arkas seti 23 – 25’lik skorla kazanarak maçı da kazandı. 
MAÇIN KİMLİĞİ
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu
DEVELİ BELEDİYE SPOR: İbrahim Emet, Yurii Synytsia, Mihojlo Stankovic, Ahmet Samet, Radzivon Miskevich, Abdullah Çam, Alperay Demirciler (L) (Furkan Aydın, Berkan Bozan, Apostol Boyanov,
Berkan Eryüz, Yusuf Eren, Hamdi Erkan, Ali İhsan Heper) 
ARKAS SPOR: D.James McDonnell, Nickolas Hoag, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Ahmet Karataş (L) (Enis Ali, Suarez Perez, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Caner Dengin) 
SETLER: 25 – 22, 15 – 25, 9 – 25, 23 – 25 
SÜRE: 96 dakika

1ha

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