Develi Belediye Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0
Voleybol Efeler Ligi 13'üncü haftasında sahasında Bursa Büyükşehir Belediye Spor'u konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-0'lık sonuçla kazanarak 11 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galip geldi.
- 04.02.2023 18:09
- Güncelleme: 04.02.2023 18:09
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Sahasında oynanan maça baskılı başlayan Develi Belediyespor ilk seti 6 sayı farkla kazandı. İkinci set başa baş geçti. Skor 23-23’e gelince uzatmaya gitti. Develi Belediye uzatmaya giden seti kazandı. Üçüncü sette daha az hata yapan konuk takım skor üstünlüğünü yakaladı. Karşılıklı sayılar nedeniyle bu set de uzatmaya gitti. Develi Belediye seti 27 – 25’lik sonuçla kazanarak galip geldi.
MAÇIN KİMLİĞİ
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Eser Türkoğlu
DEVELİ BELEDİYE SPOR: İbrahim Emet, Yurii Synytsia, Mihojlo Stankovic, Ahmet Samet, Radzivon Miskevich, Abdullah Çam, Alperay Demirciler (L) (Berkan Bozan, Mehmet Susam, Apostol Boyanov, Berkan Eryüz, Yusuf Eren, Hamdi Erkan, Ali İhsan Heper)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Dmitrii Bahov, Arthor Voukeng, Murilo Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Fatih Yürümez (L) (Halil Dolaşık, Emre Berat, Erenhan Can, Fatih Cihan, Halit Kurtuluş, Berk Dilmenler, Burak Çevik)
SETLER: 25 - 19, 27– 25, 27 - 25
SÜRE: 89 dakika