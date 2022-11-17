Develi Belediye Spor Galatasaray'ı ağırlayacak

Efeler Ligi takımlarından Develi Belediye Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek

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  • 17.11.2022 16:46
  • Güncelleme: 17.11.2022 16:46
Develi Belediye Spor Galatasaray'ı ağırlayacak

.Kayseri’yi Efeler Ligi’nde temsil eden Develi Belediye hafta sonu konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta başkent deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle dönen Develi Belediye 9 puanla 10’uncu sırada yer alıyor. Çıktığı son 2 maçı kaybeden Develi Belediye ile Galatasaray arasında Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

1ha

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