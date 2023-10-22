Develi Belediye Spor – Hatay Büyükşehir Belediye: 3-2

Efeler Ligi ikinci haftasında sezonun ilk iç saha maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-2'lik skorla kazandı.

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  • 22.10.2023 21:21
  • Güncelleme: 22.10.2023 21:21
Develi Belediye Spor – Hatay Büyükşehir Belediye: 3-2

Karşılıklı sayılarla başa baş giden ilk set uzatmaya gitti. Develi Belediyespor seti 36 – 34’lük skor ile kazandı. İkinci sette baştan sona üstün oynayan konuk takım seti 7 sayı farkla kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sete baskılı başlayan konuk takım setin ortalarına kadar skor üstünlüğü korudu. Develi Belediyespor daha sonra oyuna ortak oldu. İlk set gibi üçüncü sette uzatmaya gitti. Konuk takım seti 30 – 28’lik skorla kazanarak durumu 1-2’ye getirdi. Dördüncü seti kazanan Develi Belediye skoru eşitledi. Uzatmaya setini 4 sayı farkla kazanan Develi Belediye maçı da 3-2’lik skorla kazandı. 

MAÇIN KİMLİĞİ
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Gürhan Gül

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Muhammet Ertuğrul, Calvo, Valdes, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın L-Durmuş Metin, Mustafa Susam, Enes Ali, Abdullah Çam, Onurhan İrteni, Mehmet Kantarcıoğlu, Ege Avcıl, Burak Çevik 

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İsa Karatekin, Rıfat Erden, Kovac, Cüneyt Dağlı, Mohammed Barbast, Mert Nevzat L-Fatih Yorumez Berkun Üstündağ, Turgut Lelik, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Murat Karakaya
SETLER: 36 – 34, 18 – 25, 28 – 30, 25 – 18, 15 - 11 
SÜRE: 175 dakika

1ha

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