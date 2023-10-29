Develi Belediye Spor – Spor Toto: 1-3

Sete sayı ile başlayan konuk takım skor üstünlüğünü hiç bırakmadı. Develi Belediyespor ilk seti 4 sayı farkla kaybetti. İkinci sette oyuna ortak olan Develi Belediyespor farkı açamazken rakibin de farkı açmasına izin vermedi. Ev sahibi takım seti 25 – 23’lük skorla kazandı. Uzatmaya giden üçüncü seti kazanan konuk takım durumu 1-2’ye getirdi. Dördüncü sette skor üstünlüğünü koruyamadı. Konuk takım seti 26 – 24’lük skorla kazanarak maçı da 3-1’lik sonuçla kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Bektaş Kalender

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Calvo, İnovel, Kemal Kayhan, Abreu, (L) Durmuş Metin, (Mustafa Susam, Enis Ali, Abdullah Çam, Onurhan İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik)

SPOR TOTO: Selçuk Keskin, M.Sharifi, Sercan Yüksel, Batuhan Avcı, Nemanja, Mustafa Koç (L) Murat Tokgöz (Yiğit, Berezhko, Caner, Doğan, Ali, Mustafa Cengiz, Ümit Demir)

SETLER: 21 – 25, 25 – 23, 28 – 30, 24 - 26

SÜRE: 143 dakika