Develi Belediye yarın Hekimoğlu’nu ağırlayacak

Bu sezon ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediye geçen hafta Tokat deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Bu hafta sahasında Bursa temsilcisi Hekimoğlu’nu konuk edecek olan Develi ekibi, sezonu bir hafta önce tamamlayacak. Haftaya düşme potasının bir sıra üstünde giren Develi Belediye, gelecek haftayı hükmen galibiyetle tamamlayacak.

Develi Belediye ile Hekimoğlu arasında oynanacak olan müsabaka yarın saat 16.00’da başlayacak.