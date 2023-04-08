Develi Belediye yarın Hekimoğlu'nu ağırlayacak
Voleybol Efeler Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Develi Belediye yarın sahasında Hekimoğlu'nu konuk edecek.
- 08.04.2023 15:36
- Güncelleme: 08.04.2023 15:36
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Bu sezon ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediye geçen hafta Tokat deplasmanından galibiyetle dönmüştü. Bu hafta sahasında Bursa temsilcisi Hekimoğlu’nu konuk edecek olan Develi ekibi, sezonu bir hafta önce tamamlayacak. Haftaya düşme potasının bir sıra üstünde giren Develi Belediye, gelecek haftayı hükmen galibiyetle tamamlayacak.
Develi Belediye ile Hekimoğlu arasında oynanacak olan müsabaka yarın saat 16.00’da başlayacak.
1ha
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