Develi Belediyesi'nde işçi maaşlarına yüzde 65 zam

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ve Develi Belediyesi Personel A.Ş arasında toplu iş sözleşmesi imza altına alındı.

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir imza altına alınan toplu iş sözleşmesini günümüz şartlarına göre tatmin edici bulduklarını söyleyerek, “Belediye başkanımız işçilerini hiçbir zaman mağdur etmedi. Türkiye’nin bazı yerlerinde sözleşmeler imzalanmazken, grevler yapılırken, işçinin ve emekçinin halinden anlayan belediye başkanlarımız hayat pahalılığına karşı yaptığı toplu iş sözleşmeleriyle takdiri hak etmektedir. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Sözleşmenin 2 yılı kapsadığını belirten Başkan Çelik, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ücretlerine yüzde 65 oranın da zam yapılacaktır. Ayrıca hedeflemiş olduğumuz zam miktarının yanın da 62 yevmiye ikramiye alınarak iyileştirme yapılmıştır. Belediye başkanımıza çalışanlara göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı işçilerimiz ve sendikamız adına teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Cabbar da törende Develi ilçesine hiç durmadan hizmet etmelerinin birinci hedefleri olduğunu söyleyerek, “İşçi arkadaşlarımızın ilçemize hizmet için gece gündüz demeden hizmet için çalıştıklarını bilerek bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Mesai arkadaşlarımıza belediyemizin imkanları doğrultusunda en iyi zammı vermek için elimizden geleni yaptık. İnşallah belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olur” dedi.

İmza töreni sonrasında Develi Belediye işçileri, Başkan Cabbar’a açıklanan zam oranı için teşekkür ederek toplu fotoğraf çektirdiler.