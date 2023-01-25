Develi Belediyesi'nden çiftçilere gacer tohumu desteği

Patenti Develi’ye ait olan ve glutensiz olmasıyla da her geçen gün ilginin arttığı gacerin ekiminin yaygınlaştırılması için Develi Belediyesi tarafından çiftçilere gacer tohumu dağıtıldı.

Develi Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklığıyla Develi Sebze-Meyve Pazarı’nda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yunus Özer, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

27 çiftçiye toplamda 13 ton gacer buğdayının dağıtıldığı programda konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Gacer buğdayı ile elde edilen ürünlere artan ilgiye katkı sağlamak amacıyla 2023 yılı ekim döneminde Gacer ekmek isteyen çiftçilerimize belediyemiz ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü aracılığı ile tohumluk gacer dağıtımı başlattık. Yüksek kalitede protein, nişasta ve mineral içeriğine sahip, genetiği değiştirilmemiş, organik tarıma çok uygun bir ata tohumu olan ve en önemlisi çağımızın en büyük hastalığı olan obeziteye karşı alternatif bir ürün olan gacer kullanımının yörede tekrar yaygınlaştırılması ve bu lezzetin Anadolu mutfaklarında yerini alması için Develi Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Gacer ekecek çiftçilerimize şimdiden bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Gacer ekiminin yaygınlaştırılması için yapılan programda konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç ise, “Gacer buğdayı bizler için önemli bir değer. Gacer buğdayı konusunda üreticimizi bilgilendirmek, gacer üretimini artırmak ve en önemlisi seri üretime geçmek için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu hususta böylesi güzel bir organizasyona imza atan belediyemiz ve ilçe tarım müdürlüğümüzü tebrik ediyor; bereketli olmasını diliyorum” dedi. Develi’deki tarımsal faaliyetlere her zaman destek verdiği için Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkür ederek sözlerine başlayan İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin “Gacer buğdayı, buğdayların atasıdır. Ata tohumlarımızdan biri olan; bulgur ve pirince kadar alternatif olarak değerlendirilen gacerin ekiminin, üretiminin ve tüketiminin yaygınlaşması büyük önem arz etmektedir. Çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program, çiftçilere gacer tohumu dağıtılmasının ardından sona erdi.