Develi Belediyesi'nden Göksun Belediyesi'ne 'kardeşlik ziyareti'

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeleri ile birlikte asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş depremleri sonrası Develi Belediyesi’nin de imar çalışmalarına destekte bulunduğu Göksun Belediyesi’ni ziyaret etti.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın eşliğinde belediye binasını gezip yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Develi Belediyesi heyeti, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundular.

Deprem sonrası Göksun’a kardeş elini uzatan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın bu kardeşliği resmiyete dökerek kardeş şehir protokolünü imzaladılar. Develililerin kardeşlik hukukunda yapılması gereken her şeyi fazlasıyla yaptıklarını belirten Başkan Aydın, “Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğimize inanıyorum. Rabbim bir daha böyle büyük afetlerden ülkemizi korusun. Develi Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Cabbar ve meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göksun Develi’den uzanan bu kardeş elini sonsuza dek bırakmayacaktır” dedi.

Kardeşlik ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerif’te Göksun’da bulunmaktan ve kardeş şehir protokolünü imzalamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “İçerisinden geçtiğimiz rahmet iklimi Ramazan’da Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bizler birlikte güçlüyüz. Ve bu gücümüzle inşallah bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Meclis üyelerimize ve Göksun Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın’a ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.