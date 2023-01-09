Develi Belediyesi'nden personel maaşlarına yüzde 65 zam

 Develi Belediyesi tarafından Personel A.Ş ile Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile işçi maaşlarına yüzde 65 oranında zam yapıldı. 

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  • 09.01.2023 17:27
  • Güncelleme: 09.01.2023 17:27
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Develi Belediyesi'nden personel maaşlarına yüzde 65 zam

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleşen sözleşme imza törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı. 

Sözleşmenin 2 yılı kapsadığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ücretlerine yüzde 65 oranında zam yapılacaktır. İşçi arkadaşlarımızın ilçemize hizmet için gece gündüz demeden hizmet için çalıştıklarını bilerek bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Mesai arkadaşlarımıza belediyemizin imkanları doğrultusunda en iyi zammı vermek için elimizden geleni yaptık. İnşallah belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olur” ifadelerini kullandı 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de imza altına alınan toplu iş sözleşmesini günümüz şartlarına göre tatmin edici bulduklarını söyledi. Özdemir, “Belediye başkanımız işçilerini hiçbir zaman mağdur etmedi. Türkiye’nin bazı yerlerinde sözleşmeler imzalanmazken, grevler yapılırken, işçinin ve emekçinin halinden anlayan belediye başkanlarımız hayat pahalılığına karşı yaptığı toplu iş sözleşmeleriyle takdiri hak etmektedir. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

1ha

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