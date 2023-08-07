Develi Belediyesi personeline yüzde 51 zam

Develi Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak, Develi Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan işçileri kapsan ek protokol imzalandı. Protokolle belediye ve şirket bünyesinde görev yapan üyelerin maaşlarına yüzde 51 oranında zam yapıldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develi Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak, Develi Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan arkadaşlarımızı kapsayan bir ek protokol imzaladık. Bu ek protokoller doğrultusunda, belediye ve şirket bünyesinde görev yapan üyelerimizin maaşlarına yüzde 51 oranında bir zam yapıldı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.