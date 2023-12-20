Develi Belediyespor'da ayrılık
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı.
- 20.12.2023 10:01
- Güncelleme: 20.12.2023 10:25
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor geride kalan 12. hafta sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Develi Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Hüseyin Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Hocamıza takımımıza katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” denildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN