Develi Belediyespor'da transfer çalışmaları bayramdan sonra başlayacak

 Kayseri'yi Efeler Ligi'nde temsil eden Develi Belediyespor'da transfer çalışmaları bayramdan sonra başlayacak.

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  • 01.07.2023 12:38
  • Güncelleme: 01.07.2023 12:38
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Develi Belediyespor'da transfer çalışmaları bayramdan sonra başlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erkekler voleybol da en üst lig olan Efeler Ligi’nde Kayseri’yi temsil eden Develi Belediye ilk sezonunda ligde kalmayı başarmıştı. Yeni sezon öncesi teknik heyet ve oyuncu kadrosunu belirlemeye çalışan Develi Belediyespor yönetimi bayramdan sonra kolları sıvayacak. Takım hakkında bilgi veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde. Kayserisporumuz nasıl futbolda ülkemizde en üst düzeyde ise voleybol takımımız da şu anda şehrimizi en üst ligde temsil ediyor. Geçen sene birinci sezonumuzdu. Ligde kalmayı başardık. Şimdi oradan aldığımız tecrübeyle inşallah transfer çalışmalarımıza devam ettiriyoruz” dedi.

MEHMET CABBAR: BU SENE AVRUPA KUPALARINA KATILMAYI HEDEFLİYORUZ
Bu sen güzel bir takım kurmak istediklerini kaydeden Başkan Mehmet Cabbar, “Ligi ilk 8 takım arasında tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Görüştüğümüz oyuncularımız var ve teknik heyet noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bayramdan sonra inşallah transferlere başlayacağız” açıklamasında bulundu.

1ha

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