Develi Belediyespor sezon açılışı yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor yeni sezon öncesi teknik ve oyuncu kadrosunda değişikliğe gitti. İlk kez mücadele ettiği ligde geçen sezon kümede kalmayı başaran Develi Belediye Spor yeni sezonun çalışmalarına başladı.

Müsabakaların oynandığı spor salonunda bir araya gelen teknik ekip ve sporcular ilk toplantısını gerçekleştirdi. Antrenmanlarına başlayan mavi – beyazlılar ilk hafta 18 Ekim’de Bursa deplasmanına gidecek.