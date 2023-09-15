Develi Belediyespor sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor

Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor pazar günü yapılacak olan antrenman maçında taraftarıyla buluşacak.

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  • 15.09.2023 21:43
  • Güncelleme: 15.09.2023 21:43
Develi Belediyespor sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor

Kayseri’yi Efeler Ligi’nde temsil eden Develi Belediyespor transferlerin ardından sezon hazırlıklarına başladı. Kadrosunda büyük oranda değişiklik yapam Develi ekibi taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Develi Belediyespor pazar günü müsabakalarını oynadığı M.Kocatürk Spor Salonu’nda antrenman maçı yapacak. Bu maç taraftara açık olacak ve mavi beyazlılar taraftarıyla buluşacak. Pazar günü yapılacak olan antrenman maçı saat 16.00’da başlayacak.

1ha

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