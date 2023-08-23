Develi Belediyespor sezonu açtı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele den Develi Belediyespor, 2023-2024 sezonu açtı.

2023-2024 sezonunda Kayseri’yi AXA Sigorta Efeler Ligi’nde temsil edecek olan Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, yeni sezon çalışmaları için parkeye indi. 2022-2023 sezonunda ilk kez mücadele ettiği ligde kalmayı Develi Belediyespor yeni sezondan umutlu. Yeni sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yenileyen mavi beyazlılar ikinci sezonunda adından söz ettirmeyi hedefliyor. Yeni sezonun ilk antrenmanını Başantrenör Hüseyin Koç nezaretinde gerçekleştiren Develi Belediyespor tam kadro olarak hazırlıklarını sürdürecek. Mavi beyazlılar ligin ilk maçını 18 Ekim’de deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

Develi Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Develi Belediyespor Kulübümüz teknik ekip ve sporcuların katılımıyla 2023-2024 sezonu açılışı yapıldı. Ülkemize, şehrimize, Develimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza hayırlı olsun” denildi.