Develi Belediyespor telafi peşinde

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 2. haftasında yarın evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

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  • 21.10.2023 08:34
  • Güncelleme: 21.10.2023 09:08
Develi Belediyespor telafi peşinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 2. haftasında yarın evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Lige Bursa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyeti başlayan Develi Belediyespor, ilk galibiyetini almak istiyor. Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Develi Belediyespor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Bu sezon taraftarı önünde ilk maçına çıkacak olan mavi beyazlılar, kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Yarın Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı saat 17.00’de başlayacak.

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İHA

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