Develi'de 2 araç çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

Kayseri'de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

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  • 18.09.2023 19:05
  • Güncelleme: 18.09.2023 19:05
Develi'de 2 araç çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

Kaza, Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı Mahallesi üzerinde meydana geldi. 2 araç seyir halinde iken kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birisi takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3’ü ağır 7 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. 
 Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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