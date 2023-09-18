Develi'de 2 araç çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı
Kayseri'de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
- 18.09.2023 19:05
- Güncelleme: 18.09.2023 19:05
Kaza, Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı Mahallesi üzerinde meydana geldi. 2 araç seyir halinde iken kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birisi takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3’ü ağır 7 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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