Develi'de 2 bin öğrenciye 'Çanakkale Ruhu' konferansı verildi

Develi’de Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı nedeniyle Develi Belediyesi’nin organizasyonu ile ilçeye gelen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, 3 gün boyunca 6 oturumda toplamda 2 bin öğrenciye ‘Çanakkale Ruhu’ konferansı verdi.

Konferansa öğrencilerle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da katıldı. Konferansta duygu dolu anlar yaşanırken 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatmanın mümkün olmadığını, bu zaferi anlatabilmek için zafere giden sürecin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Kilci, “Çanakkale turistik bir gezi için gidilecek bir yer değildir. Çanakkale Savaşında Mehmetlerin çektiği çileyi ruhumuzda hissetmek, Çanakkale şehitleri bu vatan için neler yapmışlar onu anlamak, ders ve ibret almak niyetiyle ziyaret edilmelidir. Bugün sahip olduğumuz bütün değerlerin arkasında yatan fedakârlıkları, çekilen sıkıntıları çok iyi idrak etmeliyiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümünde bu toprakları canlarıyla vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe “Çanakkale Geçilmez” diye kazıyan aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

İstiklal Savaşı’nda elde edilen zaferin önsözü olan Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Bizler de bu destanı tüm yönleriyle anlamak ve özellikle de gençlerimize en doğru şekilde aktarabilmek için değerli hocamızı Develimize davet ederek gençlerimizle buluşturduk. Çanakkale sevdalısı hocama bu kıymetli bilgileri gençlerimize ulaştırdığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.