Develi'de 2500 fidan toprakla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Develi ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nde geniş katılımlı fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan geleceğe nefes olması amacıyla toprakla buluşturuldu. Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve kent genelindeki yeşil alan varlığını artırmak hedefiyle gerçekleştirilen programa öğretmenler, öğrenciler, KAYMEK kursiyerleri ve çok sayıda çevre gönüllüsü vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında alanında uzman ekipler tarafından katılımcılara fidan dikim teknikleri uygulamalı olarak anlatılırken, öğrenciler kendi elleriyle diktikleri fidanlara ilk can suyunu vererek doğaya hayat kattı. Çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillerde doğa sevgisinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, dualar ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında başlatılan çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Taşcı, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda şehir genelinde ve ilçelerimizde ağaçlandırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Develi Yazıbaşı Mahallesi’nde KAYMEK yöneticilerimiz, öğrencilerimiz ve eğitmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Şehrimize estetik ve doğal güzellikler kazandırmaya devam ederken, çevreye duyarlı nesiller yetişmesine de katkı sağlıyoruz” dedi.

Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ünsal da kırsal bölgelerde yeşil alanların artırılmasının önemine vurgu yaparak, desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımları ve ağaçlandırma çalışmalarıyla daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.