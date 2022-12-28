Develi'de 3 gün boyunca Çanakkale Ruhu konuşulacak

Türk tarihinin en önemli destanlarından olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı, Develi Belediyesi'nin organizasyonuyla Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin 3 gün boyunca devam edecek 'Çanakkale Ruhu' konferanslarıyla anılacak.

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  • 28.12.2022 17:18
  • Güncelleme: 28.12.2022 17:25
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Develi'de 3 gün boyunca Çanakkale Ruhu konuşulacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk tarihinin en önemli destanlarından olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı, Develi Belediyesi’nin organizasyonuyla Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin 3 gün boyunca devam edecek “Çanakkale Ruhu” konferanslarıyla anılacak.

Programın ilk gününde Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mustafa Aksu Kültür Merkezinde öğrenciler ve vatandaşlara Çanakkale Zaferi’ne giden tarihi süreci, coğrafyada yaşananları, Türk askerinin ve milletinin Çanakkale Savaşı’nda düşman kuvvetlerine karşı vermiş olduğu mücadeleyi ve göstermiş olduğu kahramanlıklarını anlattı. Vatan için her şeyini ortaya koyanları anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Kilci, gençlere hitaben, "Memleket sevdasının yaşı yok. Her Türk evladının hayatında bir defa da olsa oraya gidip görmesi, sadece görmesi değil yaşaması, sadece o da değil, gelecek nesillere aktarması çok önemli bir vazifedir. Vatanı gelecekte emanet edeceğimiz gençler bu güzel yurdumuzda, cennet vatanda emanete sahip çıkıp abide dikecek olan sizlersiniz. Gençler hayatınız boyunca geçtiğiniz tüm yolları Çanakkale’yi geçilmez kılanlara borçlu olduğunuzu unutmayın" dedi.

Tarih şuuru ve Çanakkale Ruhunun özellikle gençlere aktarılması için eğitici konferanslar vermeye büyük önem verdiğini ve Çanakkale Ruhu konferanslarıyla Develi’de 2 bin öğrenciye ulaşılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu toprakları bizlere vatan yapan ve Çanakkale’yi geçilmez yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyor; Ahmet Nedim Kilci Hocamın eşsiz sunumuyla üç gün boyunca devam edecek olan konferanslarımıza tüm hemşerilerimizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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