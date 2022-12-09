Develi'de Akademik Başarı ve Gelişim Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Develi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in katılımıyla protokolü imzalanan Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi için Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve ilçe okullarındaki müdürlerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

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  • 09.12.2022 09:31
  • Güncelleme: 09.12.2022 09:54
Develi'de Akademik Başarı ve Gelişim Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in katılımıyla protokolü imzalanan Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi için Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve ilçe okullarındaki müdürlerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda yapılan istişarede konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, “Develi’deki öğrencilerin akademik başarısını artırmak için böylesi bir projenin hazırlanmasında bizlere ön ayak olan Sayın Kaymakamımız Mehmet Tunç başta olmak üzere projemizin paydaşı olan Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Proje çerçevesinde toplam sekiz farklı alanda öğrencilere destek olunacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Geleceğimiz olan gençlerin daha donanımlı yetişmesine imkân sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu projemizin hayata geçirilmesiyle Develimizin eğitimine büyük katkı sağlanacaktır. Bunu da okullarımızın idareciliğini yapan siz kıymetli müdürlerimiz sayesinde yapacağız. En önemli yatırım olan eğitime katkı sağlayacak böylesi bir projeyi hayata geçiren ve bizlere bu anlamı projede yer veren Sayın Kaymakamımız Mehmet Tunç’a çok teşekkür ediyor; projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Projenin öğrencilerin başarısında önemli rol üstleneceğini belirten Kaymakam Mehmet Tunç da, “İlçemiz eğitimine büyük destek sağlayacak olan bu projenin başarısı bizlere bağlıdır. Eğer pedagojik olarak doğru yöntemleri izler, gençlerimizin gönül teline dokunur ve hasbi olursak başarılı olacağımıza inanıyorum. Gençlerimizin geleceğini güzelleştirmek onların başarı grafiğini yükseltmek amacıyla çıktığımız bu yolda hepimize büyük işler düşmektedir. Rabbim yardımcımız olsun, hayırlı olsun” dedi.

Toplantı sonunda Kaymakam Mehmet Tunç ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek başarılar diledi.

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İHA

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