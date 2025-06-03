Develi'de akraba arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Develi ilçesinde yaşanan olayda İ.S. akrabası H.K. ile kavga sırasında aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İ.S. ile yakını H.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K., bıçak darbesiyle İ.S.’yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İ.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.K. ise gözaltına alındı.