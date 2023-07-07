Develi'de anız yangını: Hububat ekili 140 dekar alan yandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde çıkan anız yangını 200 dekarlık alana yayılırken, hububat ekili 140 dekar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Yeşilyurt mahallesi Karakaya mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, 200 dekarlık alan küle döndü. Ayrıca, hububat ekili 140 dekar alanda yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlarda iş makinaları ile yangını söndürmek için çaba sarf etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.