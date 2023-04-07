Develi'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheliden 1’i yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Harman Mahallesi’nde H.K. ve D.S.’ye ait bir evde arama yaptı. Yapılana aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şüphelilerden D.S. yakalanırken, H.K.’yı yakalama çalışmaları sürüyor.