Develi'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

PAYLAŞ
  • 07.04.2023 10:35
  • Güncelleme: 07.04.2023 11:19
  • 66
Develi'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheliden 1’i yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Harman Mahallesi’nde H.K. ve D.S.’ye ait bir evde arama yaptı. Yapılana aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şüphelilerden D.S. yakalanırken, H.K.’yı yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın, 'Allah Kudüs'te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın'

Başkan Yalçın, “Allah Kudüs’te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın”

Şehit polisler dualarla anıldı

Şehit polisler dualarla anıldı

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

6
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

DAHA FAZLA
Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

'Her an her şey değişebilir'

'Her an her şey değişebilir'

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Erciyes'te Nisan karı

Erciyes'te Nisan karı

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'