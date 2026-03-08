Develi'de Birlik Sofrası: Saadet Partisi'nden Bütünleştiren İftar Programı

  • Haberler
Saadet Partisi Develi İlçe Başkanlığı tarafından, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak düzenlenen ve merhum lider Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümünü anma programıyla bütünleştirilen iftar organizasyonu, Develi'de büyük bir birlik ve beraberlik tablosuna sahne oldu.

İlçede adeta herkesi bir araya getiren program; siyasi partilerin ilçe temsilcileri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhunun en güzel şekilde hissedildiği program, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

Geniş katılımla gerçekleşen iftar programı, ilçede farklı kesimleri aynı sofrada buluşturmasıyla dikkat çekerken, Saadet Partisi’nin birleştirici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Programda konuşan Saadet Partisi Develi İlçe Başkanı Mustafa Ülker, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de birleştirici unsur olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini hep birlikte yaşadığımız bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu yoğun katılım bizleri son derece mutlu etti.”

Manevi atmosferin hâkim olduğu programda, merhum Necmettin Erbakan dualarla anılırken, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhu Develi’de güçlü bir şekilde hissedildi. Yoğun katılımın olduğu iftar programı, ilçede uzun süre konuşulacak anlamlı bir buluşma olarak hafızalara kazındı.

Haber Merkezi

